البحيرة .. إصابة 6 أطفال في انقلاب ملاكي بمدخل قرية عبد الرقيب

شهد مدخل قرية عبد الرقيب التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 6 أطفال بإصابات متفرقة وجروح وكدمات في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل قرية عبد الرقيب بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص جراء الحادث وهم: عبد الله جمعة عبدالله، 12 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، مالك جمعة عبدالله، 10 سنوات، سحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد مرضي ناصف، 8 سنوات، سحجات متفرقة بالجسم، محمد سالم محمد، 9 سنوات، سحجات متفرقة بالجسم، إياد مرضي النجار، 13 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، عمر مسعود ناصر، 10 سنوات، نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.