استياء صيني من تأخير بريطانيا تسليمها موقع إقامة سفارتها الجديدة

قالت اليوم الأربعاء إنها "غير راضية بشدة" عن التأخير الأخير من جانب بريطانيا في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لبكين ببناء سفارة جديدة ضخمة في لندن.

وعارض سكان وجماعات حقوقية في الصين تطوير مجمع السفارة، الذي سيكون الأكبر في بريطانيا إذا تم بناؤه، خوفًا من استخدامه للتجسس ومضايقة المعارضين.

تأخر اتخاذ القرار لسنوات، حيث قرر وزير الإسكان ستيف ريد تمديد الموعد النهائي يوم الثلاثاء من 10 ديسمبر إلى 20 يناير.

التأخير “غير معقول تماما”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن التأخير "غير معقول تماما" والأسباب وراءه "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال في مؤتمر صحفي إن "الصين تشعر بقلق عميق واستياء شديد" بسبب التأخير، مضيفا أن طلب بناء السفارة قدم منذ فترة طويلة.

اشترت بكين الموقع، الذي كان يضم في السابق دار سك العملة الملكية، في عام 2018 مقابل 327 مليون دولار.

وأشار متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إلى أن "التداعيات الأمنية الخاصة" تعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في طلب التخطيط.

ويُنظر إلى القرار باعتباره قضية رئيسية في محاولات ستارمر إعادة ضبط العلاقات مع الصين، التي لا تزال متوترة بسبب اتهامات التجسس والتوترات بشأن مصير هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة.

اتهامات لا أساس لها

اتهمت السفارة الصينية في لندن ستارمر، الثلاثاء، بتوجيه "اتهامات لا أساس لها" بعد أن قال في خطاب ألقاه في اليوم السابق إن الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي لبريطانيا.