السكرتير العام المساعد بالجيزة متحدثا رسميا باسم المحافظة

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعيين محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، متحدثا رسميا باسم المحافظة في وسائل الإعلام، وذلك لتفعيل دور التواصل الإعلامي بشكل أكبر بما يخدم مصلحة المواطنين والإعلاميين على حد سواء.

قرار محافظ الجيزة، جاء مساء اليوم السبت، خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين، لمناقشة أهم ملفات المحافظة ومستجدات العمل التنفيذي، واستعراض خطوات تطبيق منظومة إحلال التوكتوك والبدائل المطروحة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذا التعيين يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير قناة اتصال واضحة وموحدة لنقل المعلومات والأخبار الرسمية بشكل دقيق وفعال للرأي العام.