محافظة الجيزة تضبط مصنعًا لتعبئة البوتاجاز يتلاعب في الأوزان

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار جهود مديرية التموين في إحكام الرقابة على منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز بكافة مراحلها، حرصًا على ضمان وصولها للمواطنين بالمواصفات القياسية والوزن القانوني.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها المديرية والتي أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة البوتاجاز بناحية أبورواش بعد رصد وجود نقص في وزن الأسطوانة التجارية بمقدار 2.900 كيلوجرام عن الوزن المقرر.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تتسبب في الإضرار باحتياجاتهم الأساسية موجهاً باستمرار تكثيف الحملات التموينية على المصانع والمستودعات ومناديب البيع.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتاً أن الحملة نُفذت برئاسة عبده صابر مدير الرقابة التجارية، وعضوية داليا العطوي مدير إدارة حماية المستهلك، وأحمد عبد الحميد مدير إدارة تموين كرداسة، وذلك بالتنسيق مع مكتب الدمغة والموازين بمحافظة الجيزة.