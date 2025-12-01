قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر: حرصنا على التتويج بالسوبر ليكتسب توروب ثقة الجماهير

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله لحصد البطولات في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة داخل الفريق تتمتع بإمكانات فنية عالية تجعلهم دائمًا مرشح للفوز في كل البطولات التي يشاركون فيها.


 

 هدف دوري أبطال إفريقيا

وأضاف طاهر خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم هدف أساسي للفريق، موضحًا أن الأهلي لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات القارية، مما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في مشواره نحو اللقب.

 أهمية التتويج بالسوبر المصري

وأوضح طاهر، أن الفوز بلقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك كان خطوة مهمة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع إلى منح المدرب دفعة قوية وثقة من الجماهير عبر تحقيق أول بطولة في ولايته.

وشدد طاهر محمد طاهر على أن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا تعترف بالمستويات أو الأفضلية قبل انطلاق المباراة، مؤكدًا أن روح اللاعبين وتركيزهم داخل الملعب هما ما يحسمان نتيجة القمة.

 تأثير تغيير المدربين على الفريق

وتحدث طاهر عن التغييرات الفنية التي مر بها الفريق في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن رحيل بعض المدربين، وعلى رأسهم عماد النحاس، أثر على اللاعبين بسبب اختلاف أساليب اللعب وتعدد طرق التدريب، متمنيًا لو استمر النحاس مع الفريق في كأس العالم للأندية لما يمتلكه من تأثير إيجابي.

 تتويج الأهلي بالسوبر

واختتم بالإشادة بأداء الفريق في مباراة السوبر التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة في أبو ظبي، مؤكدًا أن هذا التتويج كان بداية مهمة لموسم يطمح فيه الأهلي لتحقيق المزيد من البطولات.


 

الاهلي الزمالك السوبر المصري اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

عمرو قلاوة

عمرو قلاوة: سيراميكا واجه سوء توفيق أمام الأهلي بالسوبر المصري

أيمن موكا

أيمن موكا: علي ماهر يصنع الفارق في سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز في كل المباريات

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد