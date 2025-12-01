طاهر محمد طاهر: حرصنا على التتويج بالسوبر ليكتسب توروب ثقة الجماهير

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله لحصد البطولات في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة داخل الفريق تتمتع بإمكانات فنية عالية تجعلهم دائمًا مرشح للفوز في كل البطولات التي يشاركون فيها.





هدف دوري أبطال إفريقيا

وأضاف طاهر خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم هدف أساسي للفريق، موضحًا أن الأهلي لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات القارية، مما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في مشواره نحو اللقب.

أهمية التتويج بالسوبر المصري

وأوضح طاهر، أن الفوز بلقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك كان خطوة مهمة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، مؤكدًا أن الفريق كان يتطلع إلى منح المدرب دفعة قوية وثقة من الجماهير عبر تحقيق أول بطولة في ولايته.

وشدد طاهر محمد طاهر على أن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا تعترف بالمستويات أو الأفضلية قبل انطلاق المباراة، مؤكدًا أن روح اللاعبين وتركيزهم داخل الملعب هما ما يحسمان نتيجة القمة.

تأثير تغيير المدربين على الفريق

وتحدث طاهر عن التغييرات الفنية التي مر بها الفريق في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن رحيل بعض المدربين، وعلى رأسهم عماد النحاس، أثر على اللاعبين بسبب اختلاف أساليب اللعب وتعدد طرق التدريب، متمنيًا لو استمر النحاس مع الفريق في كأس العالم للأندية لما يمتلكه من تأثير إيجابي.

تتويج الأهلي بالسوبر

واختتم بالإشادة بأداء الفريق في مباراة السوبر التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة في أبو ظبي، مؤكدًا أن هذا التتويج كان بداية مهمة لموسم يطمح فيه الأهلي لتحقيق المزيد من البطولات.



