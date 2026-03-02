قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يدعو المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد عبر المنصة الوطنية

دكتور وليد البرقى محافظ البحر الاحمر
دكتور وليد البرقى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

دعا الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة إلى الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام باستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة لأعمال الفحص والرفع المساحي، تمهيدًا لإجراء المعاينات الميدانية، وفق الخطوات والإجراءات المحددة عبر المنظومة الإلكترونية.

وشدد البرقي على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، بما يضمن حفظ حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا الملف.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي لتلقي طلبات التقنين، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإحكام منظومة تقنين أراضي وضع اليد، وتنظيم الإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إيران

مصرع 5 أفراد من الجيش و3 من الحرس الثوري في هجمات على إيران

الزمالك

ناقد رياضي: الروح سر انتصار الزمالك على بيراميدز.. والأهلي هو المستفيد الأكبر| فيديو

الحرب

الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد