لاعب الأهلي السابق: الزمالك لن يحصل على الكونفدرالية.. وسيعاني كثيرا هذا الموسم

يرى محمد جودة نجم الأهلي السابق أن نادي الزمالك لن يتوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة بسبب الأزمات التي يعاني منها الفريق



وقال جودة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك لن يتوج ببطولة الكونفيدرالية وسيعاني من الأزمات كثيراً بسبب ما يحدث داخل النادي.



وأضاف: هناك أزمات ومشاكل كثيرة في الزمالك ومنها إيقاف قيد وديون خارجية وهذه العوامل تؤثر على الفريق بكل تأكيد.



وتابع: من الصعب أن يحصد الزمالك بطولة الكونفدرالية ولا أتوقع حتى أن يصل لنهائي البطولة .



وواصل: الأهلي حاليًا غير مؤهل للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ويحتاج في الظهيرين الأيمن والأيسر ومركز المهاجم الصريح.