اقتصاد

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 5-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر من حيث القيمة في بداية تداولات اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أكبر سعر ذهب اليوم

تضمن سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة في محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب

آخر تحديث لأشهر سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6417 جنيه للشراء

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة دون تغيير .

معاودة الصعود

مع اغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد الذهب مقدار 10 جنيهات كان قد فقدها منذ أول تعاملات مساء اليوم داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب يتذبذب

وللأسبوع الرابع على التوالي يشهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة؛ حالة من التذبذب تراوحت بين 20 و 50 جنيه على الأقل على مستوي الأعيرة الذهبية .

هبوط طفيف 

منذ بدء تداولات مساء اليوم انخفض سعر المعدن الأصفر  مقداراً طفيفُا لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو  5590 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6417 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5615 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4791 جنيه للبيع و 48112 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3742 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4218 دولار للبيع و 4219 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 44.92 ألف جنيه للشراء

تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس 4 من ديسمبر، بعد صدور بيانات وظائف في أميركا عززت التوقعات بأن الفدرالي سيخفض معدل الفائدة الأسبوع المقبل، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وكانت بيانات ADP التي صدرت أمس أظهرت أن القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي فقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي تقديرات عكس توقعات إضافتته 5 آلاف وظيفة.

من جانبه قال كبير استرتيجي السوق لدى RJO Futures في تصريحات نقلتها رويترز إن صدور بيانات الوظائف المخيبة للآمال، ووصول أسعار الفضة لأعلى مستوى على الإطلاق يدعمان سعر الذهب.

وكشفت أداة CME لرصد استطلاعات الرأي بشأن التوقعات لمسار الفدرالي، احتمالات بنسبة 89% بأن يخفض الفدرالي معدل الفائدة في الأسبوع المقبل.

ولا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في أميركا عن سبتمبر  يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي.

وتميل معدلات الفائدة المنخفضة لدعم الأصول التي لا تدر العائد مثل الذهب.

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 102% منذ بداية العام الجاري، نتيجة مخاوف بشأن سيولة السوق، بعد التدفقات الخارجة نحو الأسهم الأميركية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنحو 0.2% إلى 4226.1 دولار للأونصة.

 كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 4195.70 دولار للأونصة.

أما بالنسبة للفضة، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 58.78 دولار للأونصة.

