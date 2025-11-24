بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيًا خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" ، اليوم الإثنين ، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد في محادثاته الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا والمكونة من 28 نقطة قد تكون أساسًا لتسوية النزاع في أوكرانيا نهائيًا.



وذكر المكتب الصحفي للكرملين ، في بيان بثته وكالة أنباء /تاس/ الروسية ، : "لقد تبادل الجانبان الآراء بشأن الموقف حول أوكرانيا في سياق مقترحات الولايات المتحدة للتسوية النزاع بشكل سلمي، وأشار بوتين إلى أن هذه المقترحات التي رأيناها في سياق المناقشات التي جرت على هامش القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا من شأنها أن تضع أساسًا لتسوية الأزمة بشكل سلمي ونهائي".



يُشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا أجرتا مشاورات أمس الأحد بشأن خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا ، وكشف مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عن إحراز تقدم ملموس في محادثات جنيف الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية للخطة الأمريكية، التي يصفها حلفاء واشنطن بأنها "مُتساهلة للغاية مع موسكو ومُقيّدة لسيادة كييف".