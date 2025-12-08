زلزال مرعب يهز شمال اليابان بقوة 7.6 .. وتسونامي يضرب السواحل

ضرب زلزال قوي بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر شمال اليابان يوم الاثنين، مما تسبب في حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بالمنطقة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

زلزال يضرب اليابان

أوضحت الوكالة أن الزلزال ضرب شرق محافظة أوموري، أقصى شمال جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وجنوب جزيرة هوكايدو مباشرة. وأضافت أن تسونامي ضرب مدينة أوراكاوا بمحافظة هوكايدو وميناء موتسو أوغاوارا بمحافظة أوموري.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن عدة أشخاص أصيبوا في فندق ببلدة هاشينوهي بمحافظة أوموري.

ضربت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة المنطقة نفسها بعد ذلك بوقت قصير.

صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، في تصريح مقتضب للصحفيين، بأن الحكومة شكلت فريق عمل للطوارئ لتقييم حجم الأضرار بشكل عاجل.

وقالت: "نحن نضع حياة الناس في المقام الأول ونبذل قصارى جهدنا".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن محطات الطاقة النووية في المنطقة تُجري فحوصات السلامة.