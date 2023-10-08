مخرج ألفريدو: ركبنا نبضات قلب للممثلين لنشعر بالمسلسل

أعرب المخرج عصام نصار مخرج مسلسل ألفريدو عن سعادته لنجاح العمل وردود الأفعال التي لاقاها من الجمهور، قائلا إن فريق العمل بذل جهداً كبيراً لتوفير كافة العناصر التي تجعل العمل ناجحاً.



ولفت خلال لقاء عبر "برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن المشاهد العاطفية والتي بها مشاهد إنسانية تتطلب جهداً حتى يشعر المشاهد بها ويندمج معها.



وحول لجوئه إلى تقنية "الكلوز أب" في كثير من المشاهد قال: "كنا عاوزين نفصل الحاجز بين المشاهد والمسلسل لكي يشعر بالمشهد، ولكي يسمع نبضات القلب وركبناها بالفعل لكي يحس المشاهد بها".



وأوضح أن جميع من في اللوكيشن شعر بالاختناق في مشهد الموت حتى مدير التصوير، ىمضيفا أن الجميع ذاكر وحضر معلومات طبية كافية عن مرض الزهايمر.