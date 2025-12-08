زيلينسكي يناقش مع قادة أوروبيين في لندن خطة السلام الأمريكية والضمانات الأمنية

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاجتماع الأوروبي الأوكراني الذي عقد مؤخراً في لندن لم يصدر عنه أي بيانات رسمية حتى الآن، ولم تُكشف تفاصيل ما دار داخل الغرف المغلقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكل من كير ستارمر وإيمانويل ماكرون وفريدن شميرز.

وأشار غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بصيلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنّ الصحف الأوكرانية تناولت مغادرة الجانب الألماني والفرنسي الاجتماع بعد أكثر من ساعة وربع، موضحًا أنّ الاجتماع كان سريًا ومشحونًا، ولم يتحدث خلاله القادة مع وسائل الإعلام الغربية إلا لأخذ الصور الرسمية قبل مغادرتهم.

وأضاف غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأوكراني وكير ستارمر استأنفا الاجتماعات داخل المقر، وسط استمرار لقاءات مكثفة بين زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني.

وأوضح غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك ضغوطًا غربية على أوكرانيا للبقاء في منطقة الدنباس وعدم الانسحاب منها، حفاظًا على المواقع العسكرية ومنع محاصرة القوات الأوكرانية، خاصة بعد انسحابها من أجزاء من منطقة هيبوكروفسك وعدة بلدات أخرى.

وأشار غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى تصريحات الرئيس الأوكراني لبلومبرج، والتي أفادت بأن المفاوضات بين واشنطن وكييف بدأت تصل إلى طريق مسدود، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى انسحاب جزئي للقوات الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأوكراني، وقد يؤدي إلى تصعيد عسكري محتمل خلال الأيام المقبلة.

