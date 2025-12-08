الأمن الفلسطيني: سنذهب إلى غزة فور استقرار الوضع لإجراء الانتخابات

أكد الأمن الفلسطيني يوم الاثنين، أنه سيذهب إلى قطاع غزة فور استقرار الوضع لإجراء الانتخابات.

تعقد الأوضاع في الضفة الغربية

وأضاف الأمن الفلسطيني في تصريحات لفضائية "العربية" أن الوضع المعقد بالضفة الغربية يمنع إجراء انتخابات.

وأوضح أن مطالب إصلاح السلطة الفلسطينية بها الكثير من الغموض، لافتا إلى أن وجود سلطة قوية بالضفة منع خروج الأمور عن السيطرة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من إقرار الهدنة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال شهر أكتوبر الماضي.

حصيلة شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، في وقت سابق يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 70,360 قتيلا و171,047 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووصل إلى مستشفيات القطاع 6 قتلى جدد و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما جاء في تقرير الوزارة اليومي لعدد القتلى والجرحى.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.