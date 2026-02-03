رئيس التنظيم والإدارة يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الإدارة الحكومية العربية ويؤكد أهمية بناء القيادات

شارك المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، والذي عُقد اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات المنتدى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المحورية المرتبطة بتطوير الإدارة الحكومية في الدول العربية، من بينها استعراض أجندة منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الخامسة، ومناقشة تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، إلى جانب بحث مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وأدواره في دعم كفاءة الأداء الحكومي وصناعة القرار.



كما شهد الاجتماع عرض ملامح برنامج قيادات حكومات المستقبل، ومناقشة آفاق إعداد القيادات الحكومية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في نظم الإدارة العامة، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لمتطلبات المستقبل.

كما شهدت فعاليات المنتدى تخريج الدفعة الثالثة من برنامج قيادات حكومات المستقبل، والذي يستهدف إعداد كوادر قيادية عربية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في الإدارة الحكومية الحديثة، وتعزيز مهارات القيادة الاستراتيجية وصناعة السياسات العامة، بما يدعم بناء أجهزة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على استشراف متطلبات المستقبل.



وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسيدة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير الإدارة الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات للمساهمة في دعم كفاءة الأداء الحكومي.