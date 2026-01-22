سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-1-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة مقدار 2920 جنيه مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.2 ألف جنيه للشراء.

الذهب يصعد

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم مقدار 50 جنيها وذلك على مدار اليوم.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7457 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 6500 جنيه للبيع و 6525 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5571 جنيه للبيع و 5592 جنيه للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4905 دولار للبيع و 4906 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

