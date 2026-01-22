قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-1-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة مقدار 2920 جنيه مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له نحو  52 ألف جنيه للبيع و 52.2 ألف جنيه للشراء.

الذهب يصعد

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم مقدار 50 جنيها وذلك على مدار اليوم.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7457 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 6500 جنيه للبيع و 6525 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5571 جنيه للبيع و 5592 جنيه للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4905 دولار للبيع و 4906 دولار للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.2 ألف جنيه للشراء

