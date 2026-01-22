سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 22-1-2026.. زيادة طفيفة

ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة الكويتية مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب زيادة أسبوعية بقيمة 2.3 دينار كويتي خلال تعاملات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 42 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 48.175 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 44.175 دينار كويتي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 42.15 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.15 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 28.1 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.1 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1498.7 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 337.3 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4879 دولار.