سقوط لص سرق دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الساحل من الشاكى (مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية المملوكة له من أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) ، وبحوزته الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.