القبض على شخص أساء لضابط شرطة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إساءة أحد الأشخاص لأحد ضباط الشرطة والزعم بتقاضيه مبالغ مالية نظير إجراء التحريات بالسويس.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8/11/2024 تمكن الضابط المشار إليه من ضبط القائم على النشر (مالك مكتب نقل "عنصر جنائى -سبق إتهامه فى 15 قضية متنوعة") فى واقعة مشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وعرضه على النيابة العامة وعقب إخلاء سبيله تم إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة فى 13 من الأحكام الصادرة ضده وتمت كافة الإجراءات فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.



أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو نكايةً فى الضابط المذكور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

