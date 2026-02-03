موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية هو الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة للمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، والذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك.



