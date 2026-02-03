قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
رياضة

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية هو الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.


القناة الناقلة للمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، والذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك.


 

