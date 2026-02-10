رافينيا يثير قلق فليك: مشاركتي أمام أتلتيكو مدريد ما زالت غير مؤكدة

تتصاعد حالة الترقب داخل أروقة نادي برشلونة بشأن موقف البرازيلي رافينيا من اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة، الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان الجناح البرازيلي قد غاب عن صفوف الفريق في مباراتي ألباسيتي بكأس الملك وريال مايوركا في الدوري الإسباني، كما اكتفى بعدم المشاركة في مران الاستشفاء الجماعي يوم الأحد، تنفيذًا لتعليمات الجهاز الطبي.

ورغم تحسن حالته نسبيًا، لا تزال الشكوك تحيط بجاهزية رافينيا للبدء أساسيًا أمام أتلتيكو.

ونقلت صحيفة "سبورت" تصريحات اللاعب، حيث قال: «أشعر بتحسن، لكنني لم أصل بعد إلى الجاهزية الكاملة»، مضيفًا: «نقيم الوضع يومًا بيوم، وهناك فرصة للحاق بمباراة الخميس، لكن الأمر لم يُحسم بعد. إذا كنت جاهزًا سأشارك، وإلا سننتظر».

من جانبه، يحرص المدرب هانز فليك على الاستفادة من خدمات رافينيا في اللقاء المهم، لكنه في الوقت نفسه يرفض المجازفة بالدفع به قبل التأكد من تعافيه الكامل، تفاديًا لأي انتكاسة جديدة.

وكان فليك قد أبدى انزعاجه من استمرار غياب اللاعب بسبب الإصابة هذا الموسم، خاصة في مباراة مايوركا الأخيرة، رغم فوز برشلونة بثلاثية نظيفة.