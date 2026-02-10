قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
رافينيا يثير قلق فليك: مشاركتي أمام أتلتيكو مدريد ما زالت غير مؤكدة

إسراء أشرف

تتصاعد حالة الترقب داخل أروقة نادي برشلونة بشأن موقف البرازيلي رافينيا من اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة، الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان الجناح البرازيلي قد غاب عن صفوف الفريق في مباراتي ألباسيتي بكأس الملك وريال مايوركا في الدوري الإسباني، كما اكتفى بعدم المشاركة في مران الاستشفاء الجماعي يوم الأحد، تنفيذًا لتعليمات الجهاز الطبي.

ورغم تحسن حالته نسبيًا، لا تزال الشكوك تحيط بجاهزية رافينيا للبدء أساسيًا أمام أتلتيكو.

ونقلت صحيفة "سبورت" تصريحات اللاعب، حيث قال: «أشعر بتحسن، لكنني لم أصل بعد إلى الجاهزية الكاملة»، مضيفًا: «نقيم الوضع يومًا بيوم، وهناك فرصة للحاق بمباراة الخميس، لكن الأمر لم يُحسم بعد. إذا كنت جاهزًا سأشارك، وإلا سننتظر».
من جانبه، يحرص المدرب هانز فليك على الاستفادة من خدمات رافينيا في اللقاء المهم، لكنه في الوقت نفسه يرفض المجازفة بالدفع به قبل التأكد من تعافيه الكامل، تفاديًا لأي انتكاسة جديدة.

وكان فليك قد أبدى انزعاجه من استمرار غياب اللاعب بسبب الإصابة هذا الموسم، خاصة في مباراة مايوركا الأخيرة، رغم فوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

رافينيا فليك برشلونة أتلتيكو مدريد كأس الملك

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

الشيخ عبدالرحمن السديس

في ذكرى ميلاد الشيخ عبدالرحمن السديس.. صوتٌ خاشع ومسيرة علمية راسخة

دار الإفتاء

هل ابتلاع الريق أكثر من مرة في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

أعضاء الوفد في المطار

وفد "جامعة مركز الثقافة السنية" يبدأ دورة في أكاديمية الأزهر للتدريب

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

