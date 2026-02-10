حلم القرن في ميامي.. هل يجمع بيكهام رونالدو وميسي بفريق واحد؟

كشفت تقارير صحفية عن مساعي يقودها أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، لجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في صفقة تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة قد تحدث زلزال في عالم كرة القدم.

رحلة رونالدو من مانشستر إلى الرياض

غادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد في نهاية عام 2022 عقب خلاف حاد مع المدرب إريك تن هاغ، انتهى بفسخ عقده بالتراضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع الإعلامي بيرس مورغان.

وفي مطلع عام 2023، تجاهل النجم البرتغالي عروضا أوروبية وفضل الانتقال إلى النصر السعودي، حيث قدم أرقامًا لافتة بتسجيل 117 هدفًا في 133 مباراة بقميص الفريق العاصمي.

شائعات الرحيل وتجديد العقد الضخم

شهد الصيف الماضي تكهنات حول عدم رضا رونالدو داخل النصر بعد إنهاء الموسم في المركز الثالث بالدوري السعودي والخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى فريق مشارك في كأس العالم للأندية.

لكن رونالدو وقع لاحقا عقدًا جديدًا يمتد حتى يونيو 2027، وسط تقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 492 مليون جنيه إسترليني على مدار عامين.

توتر جديد يعيد الجدل حول المستقبل

عاد الجدل مجددا حول مستقبل رونالدو بعد دخوله في إضراب وغيابه عن آخر مباراتين لفريقه.

في المقابل، عزز الهلال صفوفه بصفقة قوية بضم كريم بنزيما، بينما اكتفى النصر بصفقتين محدودتين، ما زاد من التكهنات بشأن وضع الفريق وطموحاته.

إنتر ميامي يحلم بالثنائية التاريخية

ووفقا لموقع Fichajes الإسباني، يسعى إنتر ميامي إلى مواصلة النمو عالميا عبر استقدام رونالدو إلى الدوري الأمريكي، في خطوة قد تجمعه للمرة الأولى مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي في فريق واحد، وهو سيناريو وصفته التقارير بـ"الحلم الذي سيأسر جماهير الكرة حول العالم".

بيكهام العقل المدبر للمشروع

وصفت التقارير ديفيد بيكهام بـ"العقل المدبر" وراء هذا المشروع الطموح، مشيرة إلى أنه لا يزال متفائلا بإمكانية إتمام الصفقة، بعد نجاحه سابقا في إقناع ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.

وأكد التقرير أن وصول رونالدو سيكون "اللمسة المثالية" لمشروع بيكهام في الولايات المتحدة، وقد يحول الدوري الأمريكي إلى مركز اهتمام عالمي غير مسبوق.