شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
أصل الحكاية

حلم القرن في ميامي.. هل يجمع بيكهام رونالدو وميسي بفريق واحد؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
أمينة الدسوقي

كشفت تقارير صحفية عن مساعي يقودها أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، لجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في صفقة تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة قد تحدث زلزال في عالم كرة القدم.

رحلة رونالدو من مانشستر إلى الرياض

غادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد في نهاية عام 2022 عقب خلاف حاد مع المدرب إريك تن هاغ، انتهى بفسخ عقده بالتراضي بعد مقابلة مثيرة للجدل مع الإعلامي بيرس مورغان.

وفي مطلع عام 2023، تجاهل النجم البرتغالي عروضا أوروبية وفضل الانتقال إلى النصر السعودي، حيث قدم أرقامًا لافتة بتسجيل 117 هدفًا في 133 مباراة بقميص الفريق العاصمي.

 

شائعات الرحيل وتجديد العقد الضخم

شهد الصيف الماضي تكهنات حول عدم رضا رونالدو داخل النصر بعد إنهاء الموسم في المركز الثالث بالدوري السعودي والخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى فريق مشارك في كأس العالم للأندية.

لكن رونالدو وقع لاحقا عقدًا جديدًا يمتد حتى يونيو 2027، وسط تقارير تشير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 492 مليون جنيه إسترليني على مدار عامين.

 

توتر جديد يعيد الجدل حول المستقبل

عاد الجدل مجددا حول مستقبل رونالدو بعد دخوله في إضراب وغيابه عن آخر مباراتين لفريقه.

رونالدو وميسي يحضران “كحك العيد”

في المقابل، عزز الهلال صفوفه بصفقة قوية بضم كريم بنزيما، بينما اكتفى النصر بصفقتين محدودتين، ما زاد من التكهنات بشأن وضع الفريق وطموحاته.

 

إنتر ميامي يحلم بالثنائية التاريخية

ووفقا لموقع Fichajes الإسباني، يسعى إنتر ميامي إلى مواصلة النمو عالميا عبر استقدام رونالدو إلى الدوري الأمريكي، في خطوة قد تجمعه للمرة الأولى مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي في فريق واحد، وهو سيناريو وصفته التقارير بـ"الحلم الذي سيأسر جماهير الكرة حول العالم".

رونالدو وميسي

بيكهام العقل المدبر للمشروع

وصفت التقارير ديفيد بيكهام بـ"العقل المدبر" وراء هذا المشروع الطموح، مشيرة إلى أنه لا يزال متفائلا بإمكانية إتمام الصفقة، بعد نجاحه سابقا في إقناع ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.

وأكد التقرير أن وصول رونالدو سيكون "اللمسة المثالية" لمشروع بيكهام في الولايات المتحدة، وقد يحول الدوري الأمريكي إلى مركز اهتمام عالمي غير مسبوق.

رونالدو رونالدو وميسي بيكهام ديفيد بيكهام إنتر ميامي كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

