قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة رونالدو لتدريبات النصر استعدادا لـ دوري أبطال آسيا

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، اليوم الأحد، حسبما أفادت صحفية الرياضية السعودية.

وأوضحت أن مشاركة الأسطورة البرتغالية في مباراة أركاداج التركمانستاني، الأربعاء المقبل، على ملعب أشجابات في عشق أباد بدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 لم تحدد بعد.

كان البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، غاب عن مواجهتي فريقه أمام الرياض والاتحاد، وسط تقارير تفيد باعتراضه على تدني دعم النصر بالصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثلاثي عبد الرحمن العتيبي ومروان محمد وخالد الدوسري، حراس فريق درجة الشباب، بسبب وجود نواف العقيدي وراغد النجار في العيادة، وإجراء البرازيلي بينتو الحارس الأساسي تدريبًا استشفائيًا مع بقية الأسماء التي شاركت أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي، والتي انتهت للقطب العاصمي 2ـ0.

وقرر البرتغالي جيسوس حضور مباراة فريق النصر تحت 21 عامًا، الأحد، أمام الوحدة لمشاهدة الثنائي مبارك البوعينين حارس، والعراقي حيدر عبد الكريم قبل إعلان قائمة الأسماء النهائية المشاركة في المهمة الآسيوية.

وتغادر بعثة فريق النصر إلى تركمانستان على طائرة خاصة، الثلاثاء المقبل، لمواجهة أركاداج.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات دون أي خسارة أو تعادل.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية: سمعان الشيخ كان شاهدا على تحقيق وعود الله

الدكتورة إيمان كريم والنائبة سحر البزار

القومي لذوي الإعاقة ولجنة العلاقات الخارجية بالنواب يناقشان سبل التعاون المشترك

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الثلاثاء المقبل

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد