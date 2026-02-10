لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال ترسيخ اسمه بين كبار نادي برشلونة، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بتحطيم رقم قياسي صمد لأكثر من 110 أعوام ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 40 هدفاً في جميع المسابقات، متفوقاً على أساطير الفريق الكتالوني وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء الهدف الأربعون ليامال خلال فوز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليكسر رقماً تاريخياً يعود إلى عام 1915، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في هذا العمر المبكر بقميص البلوجرانا.

رقم قياسي يعود إلى عام 1915

ووفقاً لشبكة Planet Football العالمية تفوق لامين يامال على رقم الأسطورة باولينو ألكانتارا، الذي ظل محتفظاً بالرقم القياسي كأصغر لاعب يصل إلى 40 هدفاً مع برشلونة طوال أكثر من قرن كامل.

وسجل ألكانتارا هدفه الأربعين عام 1915 وهو في عمر 19 عاما قبل أن ينجح يامال في تحطيم هذا الرقم بعمر 18 عاما فقط ليكتب فصلاً جديداً في تاريخ النادي الكتالوني.

موهبة استثنائية تفرض نفسها

وأكد لامين يامال من خلال هذا الإنجاز أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية بعدما فرض نفسه سريعاً داخل صفوف الفريق الأول، وقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار جماهير برشلونة والمتابعين حول العالم.

وأشاد الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة بالنجم الشاب، مؤكداً أنه لا يزال في مرحلة التطور ويمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للوصول إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

قائمة أصغر لاعبي برشلونة وصولاً إلى 40 هدفاً

وضمت قائمة أصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 40 هدفاً بقميص برشلونة أسماء بارزة أبرزهم البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي حقق هذا الرقم خلال موسمه الاستثنائي الوحيد مع الفريق في موسم 1996-1997، إلى جانب الإسباني بويان كركيتش، الذي سجل هدفه الأربعين عام 2011 قبل رحيله عن النادي.

ميسي خارج المقارنة

وجاء الأسطورة ليونيل ميسي في المركز الخامس ضمن هذه القائمة حيث وصل إلى هدفه الأربعين في عمر أكبر من بويان بنحو 38 يوماً رغم أنه احتاج إلى عدد مباريات أقل لتسجيل أول 40 هدفاً مع برشلونة.

ورغم تفوق لامين يامال عليه من حيث عامل العمر، يبقى ميسي متربعاً على عرش الهدافين التاريخيين للنادي بفارق تهديفي كبير يصعب الاقتراب منه في الوقت الحالي.

وواصل لامين يامال رسم ملامح مستقبل واعد يؤكد أن برشلونة يملك جوهرة جديدة قادرة على صناعة التاريخ في السنوات المقبلة.