قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

لامين يامال
لامين يامال
منتصر الرفاعي

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال ترسيخ اسمه بين كبار نادي برشلونة، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بتحطيم رقم قياسي صمد لأكثر من 110 أعوام ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 40 هدفاً في جميع المسابقات، متفوقاً على أساطير الفريق الكتالوني وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء الهدف الأربعون ليامال خلال فوز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليكسر رقماً تاريخياً يعود إلى عام 1915، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في هذا العمر المبكر بقميص البلوجرانا.

رقم قياسي يعود إلى عام 1915

ووفقاً لشبكة Planet Football العالمية تفوق لامين يامال على رقم الأسطورة باولينو ألكانتارا، الذي ظل محتفظاً بالرقم القياسي كأصغر لاعب يصل إلى 40 هدفاً مع برشلونة طوال أكثر من قرن كامل.

وسجل ألكانتارا هدفه الأربعين عام 1915 وهو في عمر 19 عاما قبل أن ينجح يامال في تحطيم هذا الرقم بعمر 18 عاما فقط ليكتب فصلاً جديداً في تاريخ النادي الكتالوني.

موهبة استثنائية تفرض نفسها

وأكد لامين يامال من خلال هذا الإنجاز أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية بعدما فرض نفسه سريعاً داخل صفوف الفريق الأول، وقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار جماهير برشلونة والمتابعين حول العالم.

وأشاد الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة بالنجم الشاب، مؤكداً أنه لا يزال في مرحلة التطور ويمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للوصول إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

قائمة أصغر لاعبي برشلونة وصولاً إلى 40 هدفاً

وضمت قائمة أصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 40 هدفاً بقميص برشلونة أسماء بارزة أبرزهم البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي حقق هذا الرقم خلال موسمه الاستثنائي الوحيد مع الفريق في موسم 1996-1997، إلى جانب الإسباني بويان كركيتش، الذي سجل هدفه الأربعين عام 2011 قبل رحيله عن النادي.

ميسي خارج المقارنة

وجاء الأسطورة ليونيل ميسي في المركز الخامس ضمن هذه القائمة حيث وصل إلى هدفه الأربعين في عمر أكبر من بويان بنحو 38 يوماً رغم أنه احتاج إلى عدد مباريات أقل لتسجيل أول 40 هدفاً مع برشلونة.

ورغم تفوق لامين يامال عليه من حيث عامل العمر، يبقى ميسي متربعاً على عرش الهدافين التاريخيين للنادي بفارق تهديفي كبير يصعب الاقتراب منه في الوقت الحالي.

وواصل لامين يامال رسم ملامح مستقبل واعد يؤكد أن برشلونة يملك جوهرة جديدة قادرة على صناعة التاريخ في السنوات المقبلة.

لامين يامال ليونيل ميسي نادي برشلونة رونالدو نازاريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد