يا سلام على الشفافية.. تعليق ناري من طارق السيد بعد إعلان طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود المباراة مصطفى الشهدي حكماً للساحة، وذلك بمساعدة الثنائي أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "3 شهدي و4 عمر ..يا سلام على الشفافية"

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.