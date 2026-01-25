قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مانشيستر يونايتد
مانشيستر يونايتد
رباب الهواري

تتواصل الإثارة على الملاعب العالمية اليوم الأحد 25 يناير 2026، مع إقامة العديد من المباريات في أبرز الدوريات والمسابقات القارية. يتصدرها اللقاء المرتقب بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دوري أبطال أفريقيا: مواجهات ساخنة تنتظر الجماهير

يشهد اليوم عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباريات التالية:

  • سانت إيلوا لوبوبو × مولودية الجزائر – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 8
  • الملعب المالي × بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
     

تأتي هذه المباريات ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، ويأمل الفرق في تعزيز موقعها على جدول الترتيب وضمان بطاقة التأهل للأدوار المقبلة.

كأس الكونفدرالية: الزمالك يواجه المصري في مباراة حاسمة

تتواصل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم بعدد من اللقاءات المهمة، أبرزها:

  • نيروبي يونايتد × آزام يونايتد – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 9
  • زيسكو يونايتد × كايزر تشيفز – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports XTRA 1
  • الزمالك × المصري – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • سان بيدرو × أولمبيك آسفي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 9
  • سينجيدا بلاك ستارز × أوتوهو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 7
  • شباب بلوزداد × ستيلينبوش – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
  • الوداد × اتحاد مانيما – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مباريات اليوم حاسمة لجميع الفرق، خصوصاً للزمالك والمصري، حيث يسعى الفريقان لتعزيز فرصهما في التأهل للأدوار التالية من البطولة.

الدوري الإنجليزي: آرسنال يواجه مانشستر يونايتد

يستمر التشويق في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث يشهد جدول المباريات اللقاءات التالية:

  • برينتفورد × نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 3
  • كريستال بالاس × تشيلسي – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 6
  • نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
  • آرسنال × مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد تعد من أبرز لقاءات الجولة، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز مراكزهما في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

الدوري الإسباني: مباريات قوية على أكثر من جبهة

يستضيف اليوم الدوري الإسباني عدداً من اللقاءات المثيرة:

  • أتلتيكو مدريد × مايوركا – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports XTRA 3
  • برشلونة × ريال أوفييدو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • ريال سوسيداد × سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي: يوفنتوس وروما يواجهان تحديات كبيرة

تشهد الملاعب الإيطالية مباريات قوية اليوم، أبرزها:

  • ساسولو × كريمونيزي – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD
  • أتالانتا × بارما – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD
  • يوفنتوس × نابولي – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • روما × ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الفرنسي: مواجهات مثيرة في المساء

تشمل مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

  • نانت × نيس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4
  • بريست × تولوز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • ميتز × ليون – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • باريس × أنجييه – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  • ليل × ستراسبورج – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني: بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج في مواجهات قوية

في الدوري الألماني، تقام اليوم:

  • بوروسيا مونشنجلادباخ × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصراً
  • فرايبورج × كولن – الساعة 6:30 مساءً


 


 

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

