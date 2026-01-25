مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة على الملاعب العالمية اليوم الأحد 25 يناير 2026، مع إقامة العديد من المباريات في أبرز الدوريات والمسابقات القارية. يتصدرها اللقاء المرتقب بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دوري أبطال أفريقيا: مواجهات ساخنة تنتظر الجماهير

يشهد اليوم عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباريات التالية:

سانت إيلوا لوبوبو × مولودية الجزائر – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 8

الملعب المالي × بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8



تأتي هذه المباريات ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، ويأمل الفرق في تعزيز موقعها على جدول الترتيب وضمان بطاقة التأهل للأدوار المقبلة.

كأس الكونفدرالية: الزمالك يواجه المصري في مباراة حاسمة

تتواصل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم بعدد من اللقاءات المهمة، أبرزها:

نيروبي يونايتد × آزام يونايتد – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 9

زيسكو يونايتد × كايزر تشيفز – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports XTRA 1

الزمالك × المصري – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

سان بيدرو × أولمبيك آسفي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 9

سينجيدا بلاك ستارز × أوتوهو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

شباب بلوزداد × ستيلينبوش – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

الوداد × اتحاد مانيما – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مباريات اليوم حاسمة لجميع الفرق، خصوصاً للزمالك والمصري، حيث يسعى الفريقان لتعزيز فرصهما في التأهل للأدوار التالية من البطولة.

الدوري الإنجليزي: آرسنال يواجه مانشستر يونايتد

يستمر التشويق في الدوري الإنجليزي اليوم، حيث يشهد جدول المباريات اللقاءات التالية:

برينتفورد × نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 3

كريستال بالاس × تشيلسي – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 6

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 5

آرسنال × مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد تعد من أبرز لقاءات الجولة، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز مراكزهما في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.



الدوري الإسباني: مباريات قوية على أكثر من جبهة

يستضيف اليوم الدوري الإسباني عدداً من اللقاءات المثيرة:

أتلتيكو مدريد × مايوركا – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports XTRA 3

برشلونة × ريال أوفييدو – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد × سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي: يوفنتوس وروما يواجهان تحديات كبيرة

تشهد الملاعب الإيطالية مباريات قوية اليوم، أبرزها:

ساسولو × كريمونيزي – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا × بارما – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × نابولي – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

روما × ميلان – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الفرنسي: مواجهات مثيرة في المساء

تشمل مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

نانت × نيس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4

بريست × تولوز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

ميتز × ليون – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

باريس × أنجييه – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

ليل × ستراسبورج – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني: بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج في مواجهات قوية

في الدوري الألماني، تقام اليوم:

بوروسيا مونشنجلادباخ × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصراً

فرايبورج × كولن – الساعة 6:30 مساءً







