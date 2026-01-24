قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
لعيب حريف.. سهام صالح تشيد بأداء إمام عاشور أمام يانج أفريكانز
اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 24-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
نادر نور الدين: فاقد البخر أخطر من تخزين سد النهضة..والطمي سيُفقد جدواه
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو إلى بدء حوار سياسي بمشاركة المعارضة
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة

تشهد مسابقة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت مجموعة من اللقاءات المهمة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة في دور المجموعات، حيث تلتقي الفرق الأفريقية الكبرى في مواجهات قوية. 

مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

فيما يلي أبرز المباريات:

باور ديناموز X ريفرز يونايتد

تنطلق أولى مباريات اليوم في الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، بين فريق باور ديناموز من زامبيا وفريق ريفيرز يونايتد النيجيري. يُنتظر أن تشهد المباراة مستوى عالٍ من التنافس، خاصة في ظل قوة هجوم ريفيرز يونايتد وصعوبة الدفاع البورمي. تنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

شبيبة القبائل X الجيش الملكي

في الساعة 6 مساءً، يلتقي فريق شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي في مواجهة تحمل طابع المنافسة الشرسة بين الفرق المغاربية. المباراة تأتي بعد نتائج متفاوتة للفريقين في الجولات السابقة، مما يجعل الفوز اليوم هدفاً أساسياً لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور التالي. القناة الناقلة للمباراة هي beIN Sports HD 2.

الترجي X سيمبا

في نفس التوقيت، الساعة 6 مساءً، يلعب الترجي التونسي ضد سيمبا التنزاني. تُعد هذه المباراة من أبرز لقاءات اليوم، حيث يمتلك الفريقان تاريخاً طويلاً من المنافسات القارية القوية. يبرز الترجي بخبرته الكبيرة في البطولة، بينما يسعى سيمبا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه. تنقل المباراة عبر beIN Sports HD 7.

نهضة بركان X بيراميدز

تختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية الساعة 9 مساءً بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري. المواجهة تعد صراعاً على نقاط حاسمة في المجموعة، خاصة أن الفريقين يملكان طموحات كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني. القناة الناقلة للمباراة هي beIN Sports HD 2، مع تحليلات فنية قبل وبعد اللقاء


 

