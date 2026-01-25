تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أرسنال ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيسوس

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دروجو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، كوبي ماينو

خط الهجوم: أماد ديالو، مبيومو.

ويسعي فريق مانشستر يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد للدخول للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحاول نادي آرسنال تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 تقطة بفارق 4 نقاط فقط حتى الان عن منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الرابع حاليا

فوز اليونايتد اليوم يعنى دخوله للمربع الذهبي بعدما خسر ليفربول أمس ضمن منافسات نفس الجولة أمام بورنموث بنتيجة 3-2.