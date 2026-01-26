برايان مبيومو يدخل تاريخ مانشستر يونايتد.. أول لاعب يسجل بمواجهات الثلاثي الكبير

واصل المهاجم الكاميروني الشاب برايان مبيومو جذب الأنظار مع نادي مانشستر يونايتد بعدما أثبت قوته وقدرته على فرض نفسه أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع "الشياطين الحمر".

مبيومو يقود مانشستر يونايتد لفوز مهم على آرسنال

وسجل مبيومو هدفًا جديدًا في شباك آرسنال خلال المواجهة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج ليؤكد مجددا أنه أحد العناصر الحاسمة في المباريات الكبرى هذا الموسم.

كان المهاجم الكاميروني قد أبدع أيضًا في مواجهات أخرى قوية حيث سجل هدفا مهما أمام مانشستر سيتي في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0 وأحرز هدفا حاسما أمام ليفربول خلال مواجهة أكتوبر الماضي التي انتهت بنتيجة 2-1 ليضع نفسه ضمن قائمة اللاعبين القادرين على التوهج أمام كبار الدوري الإنجليزي.

مبيومو يدخل التاريخ مع مانشستر يونايتد

وبهذا الإنجاز، أصبح مبيومو أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي ضد آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول منذ الهولندي روبن فان بيرسي الذي حقق الرقم ذاته خلال موسم 2012-2013.

ويعد هذا الرقم دليلا على قدرته على التعامل مع المواعيد الكبرى وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات المهمة.

أداء مميز يعزز مكانته ويطلق المقارنات

أداء مبيومو اللافت هذا الموسم عزز من مكانته داخل صفوف مانشستر يونايتد وفتح الباب أمام مقارنات مع نجوم كبار سبق لهم ترك بصمة قوية في "البريميرليج" منذ ظهورهم الأول ليؤكد أن الصفقة الكاميرونية كانت من العيار الثقيل.

ويظهر مبيومو كـقاهر للكبار في الدوري الإنجليزي قادرا على تسجيل الأهداف المهمة وصناعة الفارق ما يجعله من أبرز لاعبي الموسم ومنافسا على لقب أفضل الوافدين الجدد في صفوف "الشياطين الحمر".

ومع استمرار تألقه بهذا النسق يبدو أن مبيومو سيكون أحد الأعمدة الأساسية في مشروع إعادة مانشستر يونايتد إلى الصدارة ليؤكد أن الفريق لن يكون مجرد خصم عادي أمام كبار الدوري الإنجليزي، بفضل قدرته على تقديم الأداء الحاسم في المباريات الكبرى.