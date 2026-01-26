قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برايان مبيومو يدخل تاريخ مانشستر يونايتد.. أول لاعب يسجل بمواجهات الثلاثي الكبير

برايان مبيومو
برايان مبيومو
منتصر الرفاعي

واصل المهاجم الكاميروني الشاب برايان مبيومو جذب الأنظار مع نادي مانشستر يونايتد بعدما أثبت قوته وقدرته على فرض نفسه أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع "الشياطين الحمر".

مبيومو يقود مانشستر يونايتد لفوز مهم على آرسنال

وسجل مبيومو هدفًا جديدًا في شباك آرسنال خلال المواجهة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج ليؤكد مجددا أنه أحد العناصر الحاسمة في المباريات الكبرى هذا الموسم.

كان المهاجم الكاميروني قد أبدع أيضًا في مواجهات أخرى قوية حيث سجل هدفا مهما أمام مانشستر سيتي في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0 وأحرز هدفا حاسما أمام ليفربول خلال مواجهة أكتوبر الماضي التي انتهت بنتيجة 2-1 ليضع نفسه ضمن قائمة اللاعبين القادرين على التوهج أمام كبار الدوري الإنجليزي.

مبيومو يدخل التاريخ مع مانشستر يونايتد

وبهذا الإنجاز، أصبح مبيومو أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي ضد آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول منذ الهولندي روبن فان بيرسي الذي حقق الرقم ذاته خلال موسم 2012-2013. 

ويعد هذا الرقم دليلا على قدرته على التعامل مع المواعيد الكبرى وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات المهمة.

أداء مميز يعزز مكانته ويطلق المقارنات

أداء مبيومو اللافت هذا الموسم عزز من مكانته داخل صفوف مانشستر يونايتد وفتح الباب أمام مقارنات مع نجوم كبار سبق لهم ترك بصمة قوية في "البريميرليج" منذ ظهورهم الأول ليؤكد أن الصفقة الكاميرونية كانت من العيار الثقيل.

ويظهر مبيومو كـقاهر للكبار في الدوري الإنجليزي قادرا على تسجيل الأهداف المهمة وصناعة الفارق ما يجعله من أبرز لاعبي الموسم ومنافسا على لقب أفضل الوافدين الجدد في صفوف "الشياطين الحمر".

ومع استمرار تألقه بهذا النسق يبدو أن مبيومو سيكون أحد الأعمدة الأساسية في مشروع إعادة مانشستر يونايتد إلى الصدارة ليؤكد أن الفريق لن يكون مجرد خصم عادي أمام كبار الدوري الإنجليزي، بفضل قدرته على تقديم الأداء الحاسم في المباريات الكبرى.

برايان مبيومو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

امام عاشور

شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة طفلته

الزمالك

عودة القوة الضاربة .. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

الزمالك

فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد