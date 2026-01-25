قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليق قوي من مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز على أرسنال بالبريميرليج

مجدي سلامة

علق مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على فوز فريقه على أرسنال، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مايكل كاريك في تصريحات صحفية عقب المباراة: كنا نعلم أن بداية المباراة ستسير بهذا الشكل، رغم أننا فعلنا كل شيء لتغيير مسارها لصالحنا، قرأنا المباراة بشكل جيد وأظهرنا هدوءًا كبيرًا.

وأضاف: كنا نمر بفترة جيدة عندما سجلوا هدفهم، وكان ذلك محبطًا، ومرة أخرى أظهرنا شخصية قوية للعودة في النتيجة، وكانت هناك لحظات في المباراة اضطررنا فيها للدفاع، وهذا يكون صعبًا أحيانًا، لكنني كنت أعلم أننا نملك الجودة الكافية للاستمرار في الإيمان بأنفسنا، وكنت دائمًا أعتقد أننا سنسجل.

وأردف مدرب اليونايتد: لقد مضى 10 أيام فقط، ونعلم أن كل شيء لن يكون مثاليًا، لا يمكننا أن نتوقع القدوم هنا والسيطرة على الكرة بالكامل، نحن في البداية فقط، لكنها نقطة انطلاق جيدة، ومع ذلك يجب دائمًا إضافة أشياء جديدة لأسلوب لعبنا، وهذا ما سنحاول فعله.. واضطر اللاعبون لبذل جهد كبير اليوم، ربما لم تكن الأمور سهلة كما كانت الأسبوع الماضي، أما اليوم فكان علينا أن نستنفد طاقاتنا، لقد بذلوا جهدًا هائلًا، وأنا فخور بهم حقًا، لن نبالغ في الفرح، ولا بد أن نواصل التحسن، والمباريات المقبلة لا تقل أهمية.

وأكمل كاريك حديثه: من الرائع الاحتفال مع الجماهير، كان أطفالي موجودين وكان الأمر مؤثرًا، إنه الشغف والحماس في مثل هذه المباريات إنه أمر رائع حقًا، أنا ممتن جدًا للجهاز الفني واللاعبين على التزامهم وجهودهم بما نفعله، نحن نحاول مساعدتهم وإيصال بعض الأمور لهم.

واختتم تصريحاته بالإجابة على سؤال حول الاستمرار في الموسم المقبل على رأس قيادة الفريق، قائلًا: أنا أستمتع بالعمل، إنها مكانة رائعة، لن أجيب على هذا السؤال كل أسبوع، سأواصل تقديم أفضل ما لدي.

