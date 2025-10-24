عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على جمع الفصائل.. ومصر لا تتخلى عن غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد القادر على جمع كافة الفصائل الفلسطينية وأن ثقتهم في حكمته هي ما سمح بتحقيق اختراقات اعتبرها كثيرون مستحيلة، مشدداً على أن القاهرة لعبت دور الوسيط الفاعل بفضل علاقاتها و«كتف مصر» الذي يحمل موارد وقدرات كبيرة يمكن الاعتماد عليها.

موقع مصر التاريخي

وحذّر أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” من «التخلّي عن غزة»، قائلاً إنه يدرك أنه أحياناً «ماشي ضد التيار» لكنه يرى أن مصر مطالبة بالثبات لأن لا بديل عن دورها تجاه الشعب الفلسطيني، موجّهاً مخاطبة مباشرة إلى المصريين والمجتمع الدولي بأن غزة ليس لها من ينوب عنها سوى عروبة وإسلامية وموقع مصر التاريخي في القضية.

تبعات الاشتباكات على الاقتصاد

وتطرّق أديب إلى تبعات الاشتباكات على الاقتصاد المصري، متسائلاً عن الخسائر التي تكبّدتها القناة خلال فترة التوتر، مشيراً إلى أرقام ضخمة تُقدَّر بمليارات الدولارات، ما يعكس أن انخراط مصر في وساطات وقف النار وإعادة الإعمار له تكلفة اقتصادية وأمنية محسوسة.

وأكد أديب أن الاجتماعات التي جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى لقاءات وزيارات مسؤولين مصريين في المنطقة، أظهرت قدرة القاهرة على جمع الأطراف وإخراج بيانات مشتركة تؤكد قبولها بدخول المساعدات الإنسانية ودعم مقترحات مصر كحلول مؤقتة أو مرحلية للحد من الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن وجود قنوات اتصال مصرية وعلاقات تاريخية مع أبناء غزة أهلّ القاهرة لتكون «الحاضن» لمرحلة التفاوض والتهدئة.