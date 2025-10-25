قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
ضياء السيد: محمد صلاح كاتم على نفس الإنجليز
عمرو أديب: مصر دفعت ثمن موقفها من غزة.. ويدها احترقت دفاعًا عن القضية الفلسطينية
أحمد مالك : سعيد أني شرفت مصر وصناعة السينما وأخدت جائزة وسط أهلي وناسي
توك شو

مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال المخرج محمد صيام، مخرج فيلم "كولونيا"، إنه كان يتوقع حصول الفنان أحمد مالك على جائزة أفضل ممثل، كما يتوقع أيضًا حصوله على جوائز أخرى في فعاليات قادمة.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، أن أحمد مالك كان اختياره الأول، وكان مؤمنًا بقدراته، معلّقًا: "اختياري له كان عن قناعة، وكانت قائمة الترشيحات عندي ما عليهاش غير اسمه".

وأوضح: "حتى المنتج محمد حفظي كان متحمسًا له، خاصةً أنه دائم الدعم للشباب" مضيفا: "مالك قدّم دورًا فاق كل توقعات الجميع".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول سبب اختياره لهذا الفيلم رغم صعوبته واحتمال ألا يكون جماهيريًا؛ قال صيام: "أنا أختلف في ذلك، الفيلم ليس فيلم مهرجانات فقط، بل هو فيلم جماهيري أيضًا، لأنه أقرب إلى قصة معتادة لدى أي شاب أو شابة لديهم مشكلة داخل العائلة، وهي فجوة الأجيال بين جيل الإنترنت وجيل الهاتف الأرضي".

وأكمل: "تغيرات كثيرة حدثت خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، والجيل الحالي بات يشعر أن لا أحد يسمعه أو يحاول فهمه، كلها أوامر ومثاليات ومحاضرات، أكثر من أن يكون هناك من يستمع إليه ويحاول فهمه".

المخرج محمد صيام كولونيا الفنان أحمد مالك الإعلامية لميس الحديدي المنتج محمد حفظي

