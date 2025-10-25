مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى

قال المخرج محمد صيام، مخرج فيلم "كولونيا"، إنه كان يتوقع حصول الفنان أحمد مالك على جائزة أفضل ممثل، كما يتوقع أيضًا حصوله على جوائز أخرى في فعاليات قادمة.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، أن أحمد مالك كان اختياره الأول، وكان مؤمنًا بقدراته، معلّقًا: "اختياري له كان عن قناعة، وكانت قائمة الترشيحات عندي ما عليهاش غير اسمه".

وأوضح: "حتى المنتج محمد حفظي كان متحمسًا له، خاصةً أنه دائم الدعم للشباب" مضيفا: "مالك قدّم دورًا فاق كل توقعات الجميع".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول سبب اختياره لهذا الفيلم رغم صعوبته واحتمال ألا يكون جماهيريًا؛ قال صيام: "أنا أختلف في ذلك، الفيلم ليس فيلم مهرجانات فقط، بل هو فيلم جماهيري أيضًا، لأنه أقرب إلى قصة معتادة لدى أي شاب أو شابة لديهم مشكلة داخل العائلة، وهي فجوة الأجيال بين جيل الإنترنت وجيل الهاتف الأرضي".

وأكمل: "تغيرات كثيرة حدثت خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، والجيل الحالي بات يشعر أن لا أحد يسمعه أو يحاول فهمه، كلها أوامر ومثاليات ومحاضرات، أكثر من أن يكون هناك من يستمع إليه ويحاول فهمه".