هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
ضياء السيد: محمد صلاح كاتم على نفس الإنجليز
عمرو أديب: مصر دفعت ثمن موقفها من غزة.. ويدها احترقت دفاعًا عن القضية الفلسطينية
أحمد مالك : سعيد أني شرفت مصر وصناعة السينما وأخدت جائزة وسط أهلي وناسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة

منار عبد العظيم

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض شروط سياسية وأمنية مقابل إعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن واشنطن ترتبط بدء عملية الإعمار بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس.

مخطط تقسيم غزة وإخضاع مناطق للإشراف الإسرائيلي

وأضاف صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك مخططًا إسرائيليًا–أمريكيًا لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة.

وأوضح أن إحدى المناطق ستخضع لإشراف إسرائيلي مباشر بزعم إعادة الإعمار، بينما تُترك مناطق أخرى تحت إدارة حماس دون تنمية أو إعمار، في محاولة لتفريغ القطاع من سكانه وتقليص الكثافة السكانية تدريجيًا.

التحركات الأمريكية تكشف أهداف السيطرة على القطاع

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الزيارات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين إلى تل أبيب تكشف عن تغييرات جوهرية في الخطة الأمريكية تجاه غزة، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو فرض واقع جديد يمكّن إسرائيل من التحكم الكامل في القطاع والسيطرة على مسارات الإعمار والتمويل.

وشدد صافي على أن هذه المخططات تتعارض مع القانون الدولي، وتمثل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة بناء أرضه دون وصاية أو شروط، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أي محاولات لتقسيم القطاع أو استغلال ملف الإعمار لتحقيق أهداف سياسية.

الدكتور ماهر صافي الولايات المتحدة الأمريكية الإعلامي محمد موسى تل أبيب

