يانيك فيريرا يحدد أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. من هو؟

شهد نادي الزمالك تحركات ملحوظة مؤخرًا مع قرب فتح سوق الانتقالات الشتوية، حيث قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تحديد أول الراحلين عن صفوف الفريق.

يهدف هذا القرار إلى زيادة فعالية الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي 2025-2026، بالتعاقد مع صفقات جديدة.

جدير بالذكر أن فترة الميركاتو الشتوى لأندية الدوري المصري تستمر لمدة 39 يومًا، حيث تبدأ من يوم 1 يناير وتنتهى يوم 8 فبراير، حتى يصبح أمام كل فريق الوقت الكاف لإبرام التعاقدات التى يرغب فيها.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم.

هذا بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.

هل يرحل سيف الدين الجزيري؟

وفقًا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن اللاعب المستهدف للإطاحة به من قبل يانيك فيريرا هو التونسي سيف الدين الجزيري، والذي لم يحقق قناعات كبيرة لدى الجهاز الفني.

يعتبر الجزيري في الوقت الحالي المهاجم الرابع في قائمة الفريق، في ظل اعتماد فيريرا على كل من عدي الدباغ وناصر منسي وعمرو ناصر في الهجوم.

هذا التوجه من المدرب يعكس رغبة فيريرا في تعديل خطط اللعب، وتوفير فرصة للاعبين آخرين لتعزيز خط الهجوم، بالإضافة إلى البحث عن خيوط جديدة لتعزيز الفريق بلاعب أجنبي قادر على تقديم الإضافة.

يتوقع أن تفتح الأبواب أمام رحيل سيف الجزيري خلال فترة الانتقالات المقبلة في شهر يناير، مما سيمكن النادي من استغلال العائد المادي من صفقة رحيله في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، خاصة وأنه سيوفر مكانا لقيد لاعب أجنبي جديد.

موعد مباراة الزمالك اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة على ملعب السلام ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في البطولة لضمان التأهل إلى دور المجموعات، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الذهاب، حيث تمكن من الانتصار بسداسية نظيفة.