الوقاية خير من العقاب والعلاج.. لميس الحديدي تشيد بتحرك التعليم بشأن مدارس النيل الدولية

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بقرارات وزارة التربية والتعليم وسرعة استجابتها في إطار الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، واتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة، قائلة: وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراءات سريعة واستجابت لنداء البرنامج والإعلام فيما يخص ما حدث في مدرسة النيل الدولية.



تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: سعيدة بحملة التوعية التي سيتم تعميمها على مدارس الجمهورية، حيث إنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.



واصلت قائلة: نتمنى ألا تقتصر هذه الحملة على المدارس الخاصة والدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية أيضًا، والتي تحتاج إلى نظرة دقيقة وحملات تفتيش واسعة.



وطالبت بعودة الدور الحقيقي للأخصائيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية، قائلة: نحتاج إلى عودة الأخصائيين الاجتماعيين وأدوارهم داخل المدارس الحكومية، وفتح الحملة على جميع مدارس الجمهورية، وفتح الصندوق الأسود على مصراعيه إذا أردنا المواجهة الحقيقية، فالكاميرات لها دور كبير ولم تعد رفاهية.



واختتمت قائلة: نحن بحاجة إلى الوقاية قبل العقاب والعلاج.