ياسر جلال يوضح حقيقة فيديو إهدائه سيارة مرسيدس لابنته

حسم الفنان ياسر جلال الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو المنتشر له، والذي ظهر فيه وهو يهدي سيارة مرسيدس، بعد تداول أنباء تزعم أنه أهدى السيارة لابنته. وكشف جلال حقيقة الأمر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يمت للواقع بصلة.

وشارك ياسر جلال الفيديو عبر استوري حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلاً: "خبر كاذب، ده مشهد من ضمن أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي 2026".

قصة مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ينتمي مسلسل كلهم بيحبوا مودي إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثري يُدعى "مودي" ياسر جلال، الذي يعيش حياة مليئة بالسهر والترف، ويهتم بالزواج المتكرر، ومع فشل زيجاته، تبدأ المشكلات المالية في الظهور، لتتصاعد الأحداث حول كيفية تعامله مع هذه الأزمة.

أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يشارك في بطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي، ياسر جلال ميرفت أمين، وأيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي وجوري بكر، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

