ممدوح شاهين يكشف: محمد مشيش المنتج الأهم في مصر وليس السبكي

أعلن المنتج ممدوح شاهين، في لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، عن رأيه الجريء حول أبرز المنتجين في مصر، مؤكداً أن المنتج محمد مشيش هو الأهم والأبرز، وليس أحمد السبكي كما يظن البعض.

وقال شاهين: «أنا بحب محمد مشيش قوي، هو منتج مميز وله أفكار مختلفة تمامًا»، مضيفًا أن هذا التقدير قائم على رؤيته المهنية وليس على أي علاقة شخصية، حيث أشار: «مع إني ما أعرفوش ولا صاحبي، بس ده الحقيقة أنا بحبه».

قرار اعتزال الإنتاج

كما كشف شاهين عن نيته في اعتزال الإنتاج قريبًا، موضحًا: «قريبًا جدًا، تعبت بقى، ولا أنهي هذه المسيرة في مجال الإنتاج»، مشيراً أيضًا إلى أسماء فنانين لن يعمل معهم مرة أخرى، منهم خالد الصاوي وسمية الخشاب.