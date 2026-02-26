ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية على المحال بطوخ

قاد المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبتعليمات الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن ضرورة استمرار الحملات الرقابية على المحال التجارية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.



وشارك في الحملة يوسف محمد، مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، وخالد حسن، مدير التحريات بالجهاز، واستهدفت الحملة المحال التجارية بقطاع شرق طوخ، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والأسعار، ومنع الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها فورًا، كما تم تحرير 4 محاضر متنوعة بالمخالفات التي تم ضبطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.