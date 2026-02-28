ممدوح شاهين يكشف نجوم أحلامه ويعترف: نفسي أنتج لمحمد رمضان

كشف المنتج ممدوح شاهين عن النجوم الذين يحلم بالعمل معهم، موضحًا أولوياته في الإنتاج، حيث أكد أنه يتمنى إنتاج أعمال للنجم محمد رمضان، نافياً الشائعات التي ترددت حول وجود حجز على أمواله، قائلاً: «في إشاعة طلعت عليا مش صح.. إني اتّحجز على فلوسي».

وتحدث شاهين في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، عن أبرز النجوم الذين تعاون معهم سابقًا، مشيرًا إلى أن الفنان مصطفى شعبان كان من أبرزهم.

وأوضح أنه هناك أعمال لم يكن لينتجها لو عاد به الزمن، وأكد أن الجزء الثاني من هذه الأعمال لن يعيد إنتاجه مرة أخرى.

مجال الإنتاج

وعن رؤيته لنفسه في مجال الإنتاج، شدد شاهين أنه يركز على إنتاج فئة محددة من الفنانين وصفهم بـ «B» وليس «C»، مضيفًا: «هذه الفئة تضم أحلى أجدع ناس، الشعب كله».

نظرته للفن الشعبي

وكشف شاهين أيضًا عن نظرته للفن الشعبي، قائلاً إنه لا يفضل إنتاج النجوم الشعبيين مثل كروان أو حمو بيكا، رغم شعبيتهم بين الجمهور، معترفًا بروح الدعابة: «أنا أحياناً بسمع أغاني لحمو بيكا».