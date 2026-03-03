حقيقة أزمة محمد عادل مع إبراهيم نور الدين خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشف إبراهيم نورالدين الحكم الدولي السابق، حقيقة ما تردد بشأن تسريبه للتسجيل الصوتي للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري .

وقال إبراهيم نورالدين في تصريحات عبر قناة «النهار»: "هناك طريقة وآلية يتحرك بها التسجيل الصوتي، وهي إن التسجيل بيجي يتسلم لأحد المسؤولين في لجنة الحكام، وبيرجع منه على اللجنة".

أضاف: "الشريط لما جه جالنا خلال الاجتماع الفني اللي تم عقده في أحد الفنادق، تسلمه المسؤول ثم خرج به، ثم سلمه لشركة الـVAR":

تابع: "أنا مش بحب أتكلم في الأمور دي علشان محدش يفكر إني بشيل من عليا المسؤولية وأرميها على زميلي، ولكن في خطاب رسمي طلع من شركة الـ «VAR» موجه للاتحاد المصري لكرة القدم، بيقول إن اللي استلم الشريط كابتن فلان واللي سلمه كابتن فلان، ولما جابوه قال محدش طلب مني ولا حد شاف الهارد ديسك نهائي، من قبل التحليل لغاية بعد التحليل".

واختتم: "القصة كلها كانت مقصود بها إبراهيم نورالدين، وإني أبعد عن المشهد شوية لأني مش على رغبة البعض".