سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟.. الإفتاء ترد
عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
رياضة

اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستأنف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد حصل على راحه أمس بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

حسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة
يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء

الزمالك نادي الزمالك الدوري الممتاز الاتحاد السكندري بيراميدز

