اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد حصل على راحه أمس بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

حسم نادي الزمالك صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وانفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 37 نقطة لكل منهم

ويتبقى مباراتين في الدور الأول من بطولة الدوري قبل الدخول لمرحلة التتويج بمشاركة أول 7 أندية في المسابقة.

مباريات الزمالك القادمة

يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساء

يلعب الزمالك ضد إنبي - الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساء