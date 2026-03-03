قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يواصل الدولار رحلة الصعود بعد كسره حاجز الـ50 جنيهًا؟.. برلماني يجيب
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
رياضة

الترجي يستعيد أحد نجومه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يان ساس
يان ساس
إسراء أشرف

استعاد نادي الترجي التونسي، أحد لاعبيه البارزين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ويستضيف الترجي الأهلي على ملعب "رادس" في مباراة الذهاب يوم 13 مارس، بينما ستقام مواجهة الإياب على ستاد "القاهرة" يوم 20 مارس الجاري.

وأفادت تقارير صحفية تونسية، أبرزها "نسمة سبورت"، أن يان ساس تعافى تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، وشارك مؤخرًا في مباراة ودية أظهرت جاهزيته الكاملة للعودة للمباريات الرسمية.

ويترك القرار الآن للمدير الفني، معين بوميل، لتحديد ما إذا كان سيشارك ساس أمام مستقبل المرسى في الدوري التونسي قبل مواجهة الأهلي أو سيتم إراحته استعدادًا للقاء القاري.

يان ساس الترجي الترجي التونسي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

