الترجي يستعيد أحد نجومه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

استعاد نادي الترجي التونسي، أحد لاعبيه البارزين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

ويستضيف الترجي الأهلي على ملعب "رادس" في مباراة الذهاب يوم 13 مارس، بينما ستقام مواجهة الإياب على ستاد "القاهرة" يوم 20 مارس الجاري.

وأفادت تقارير صحفية تونسية، أبرزها "نسمة سبورت"، أن يان ساس تعافى تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، وشارك مؤخرًا في مباراة ودية أظهرت جاهزيته الكاملة للعودة للمباريات الرسمية.

ويترك القرار الآن للمدير الفني، معين بوميل، لتحديد ما إذا كان سيشارك ساس أمام مستقبل المرسى في الدوري التونسي قبل مواجهة الأهلي أو سيتم إراحته استعدادًا للقاء القاري.