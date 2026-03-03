أزمة مباراة 2009 تشتعل .. هل يكتفي الأهلي يايقاف إداري الفريق بعد واقعة زد .. تعرف على كافة التفاصيل بالكامل

تحولت مباراة تتويج في بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2009 إلى ملف ساخن داخل الكرة المصرية بعدما قررت إدارة النادي الأهلي فتح تحقيق عاجل في الأحداث التي صاحبت مواجهة فريقها أمام زد وهي المباراة التي أُقيمت على ملعب الأخير وانتهت بتتويجه باللقب.

المشهد لم يتوقف عند صافرة النهاية بل امتد إلى اشتباكات واعتراضات وتحرير محضر رسمي لتبدأ بعدها سلسلة من القرارات التأديبية سواء من داخل الأهلي أو من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تحرك إداري سريع في الأهلي

في خطوة تعكس رغبة واضحة في احتواء الأزمة أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي إيقاف عبد الرحمن سعيد إداري فريق 2009 وإحالته إلى التحقيق على خلفية ما بدر منه عقب نهاية اللقاء.

القرار جاء ليؤكد أن الإدارة الحمراء تتعامل مع الواقعة بمنطق اللوائح بعيدًا عن أجواء التوتر التي صاحبت المباراة خاصة في ظل اتهامات بتعدي الإداري على عبد الرحمن طارق نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد وهو ما دفع الأخير إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

مصدر داخل القلعة الحمراء كشف أن التحقيقات لن تتوقف عند حدود الإيقاف الإداري بل ستشمل توقيع عقوبات مالية أيضًا على بعض اللاعبين الذين تورطوا في أحداث المباراة مؤكدًا أن الالتزام والانضباط يمثلان خطًا أحمر داخل النادي مهما كانت الملابسات.

عقوبات الاتحاد

لم تنتظر لجنة المسابقات طويلًا وأصدرت حزمة من العقوبات شملت الجهازين الفنيين والإداريين واللاعبين من الجانبين.

في الأهلي تقرر إيقاف عبد الرحمن سعيد ثماني مباريات مع تغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب إلى جانب إيقاف المدير الفني محمد محمد عز مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه وإيقاف مدرب الحراس إيهاب خميس أربع مباريات مع غرامة مالية فضلًا عن إيقاف وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه لنزوله أرض الملعب للاعتراض.

كما طالت العقوبات اللاعبين حيث تم إيقاف محمد شادي مباراتين وتغريمه ماليًا بسبب اللعب العنيف وإيقاف سيف كريم ثلاث مباريات للسبب ذاته. وفرضت اللجنة غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب تأخر النزول إلى الملعب واعتراضات الجهاز الفني.

أما في زد فقد تم تغريم النادي بسبب نزول الجهاز الفني والإداري للاحتفال داخل أرض الملعب إضافة إلى إيقاف عبد الرحمن طارق مباراتين وتغريمه ماليًا وإيقاف المدير الفني كريج جوردون مباراة واحدة إلى جانب إيقاف عدد من اللاعبين بسبب السلوك غير الرياضي.

ما وراء الأزمة مباراة ناشئين

الأحداث تعيد فتح ملف الانضباط في مسابقات الناشئين خاصة أن تلك الفئة العمرية يفترض أن تكون مساحة لبناء الشخصية الرياضية قبل البحث عن البطولات.

مصدر داخل الأهلي أكد أن العلاقة مع إدارة زد جيدة وأن هناك تدخلات من شخصيات عاقلة لإنهاء التوتر واحتواء الموقف خلال الساعات المقبلة مع وجود نية لإتمام صلح رسمي بين الطرفين. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تطبيق اللوائح سيظل قائمًا بغض النظر عن أي تسويات ودية.

رسالة واضحة اللقب لا يبرر الفوضى

رغم تتويج زد ببطولة الجمهورية لمواليد 2009 فإن الأضواء لم تُسلط على الاحتفال بقدر ما ركزت على المشهد المؤسف الذي أعقب اللقاء.

الكرة المصرية أمام اختبار مهم في كيفية إدارة مسابقات الناشئين فالمنافسة المشروعة يجب أن تبقى داخل الخطوط البيضاء وأي تجاوزات ينبغي التعامل معها بحزم حفاظًا على صورة اللعبة.

الأهلي بقراره السريع فتح التحقيق والاتحاد بعقوباته المتدرجة أرسلا رسالة واضحة مفادها أن الانضباط يسبق النتائج وأن بطولة تُحسم داخل الملعب لا ينبغي أن تتحول إلى أزمة خارجه.