حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
أخبار العالم

روسيا والسعودية توقعان اتفاقية إلغاء التأشيرة لدخول البلاد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وقعت روسيا والسعودية اتفاقية حكومية مشتركة لإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول أراضي البلدين.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول سبل التعاون في مجالات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

التدفق السياحي السعودي

من جهته توقع اتحاد صناعة السفر الروسي بتضاعف التدفق السياحي من السعودية إلى روسيا مرتين أو ثلاث مرات بحلول الصيف المقبل وسط تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى الأعمال الروسي السعودي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.

ويأتي انعقاد المنتدى على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الذي سيرأسه نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
 

روسيا والسعودية تأشيرة اتفاقية حكومية مذكرة تفاهم منتدى الأعمال الروسي السعودي

