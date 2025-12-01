قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يبدي تفاؤله مع زيارة ويتكوف إلى روسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بوجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد آخر مفاوضات أمريكية مع كييف، في الوقت الذي يستعد فيه مبعوثه للسفر إلى روسيا لإجراء محادثات متابعة.

وبعد ساعات مما وصفه الجانبان بـ"المثمرة" في هالانديل بيتش، شمال ميامي، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، ووصف مصدر في وفد كييف المناقشات بأنها "ليست سهلة".

فضيحة فساد

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تواجه فيه كييف ضغوطًا عسكرية وتعاني فيه من فضيحة فساد محلية، وهي تمهد الطريق لزيارة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى موسكو، والذي من المتوقع أن يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقد طرحت واشنطن خطة لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتسعى إلى الانتهاء منها بموافقة موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة"، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا على إقالة رئيس أركانه وكبير المفاوضين.

تابع"لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة لإبرام صفقة".

وقال روبيو في وقت سابق للصحفيين إن محادثات فلوريدا - التي حضرها أيضًا ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر - كانت "مثمرة للغاية" ولكن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

وقال روبيو "هذا أمر دقيق ومعقد".

تابع "هناك الكثير من الأجزاء المتحركة، ومن الواضح أن هناك طرفًا آخر مشاركًا هنا سيتعين أن يكون جزءًا من المعادلة، وسيستمر ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يسافر السيد ويتكوف إلى موسكو".

قاد أمين مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف وفد كييف، والذي ضم أيضًا أندريه هناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، والمستشار الرئاسي أوليكساندر بيفز.

كتب عمروف على فيسبوك أنه أطلع زيلينسكي على "التقدم الملموس" المحرز في المحادثات. وكتب زيلينسكي على حسابه

في "إكس" بعد المحادثات: "من المهم أن تتسم المحادثات بديناميكية بناءة، وأن تُناقش جميع القضايا بصراحة وتركيز واضح على ضمان سيادة أوكرانيا ومصالحها الوطنية".

