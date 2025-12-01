كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: هذا الأسبوع قد يكون حاسمًا لأوكرانيا

صرحت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين أن هذا الأسبوع قد يكون حاسمًا للدفع نحو إنهاء حرب أوكرانيا، حيث يتوجه ممثلون أمريكيون إلى موسكو بعد محادثات مع مفاوضي كييف.

قالت كالاس في اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي:"قد يكون أسبوعًا محوريًا للدبلوماسية. سمعنا أمس أن المحادثات في أمريكا كانت صعبة ولكنها مثمرة. لا نعرف النتائج بعد، لكنني سأتحدث إلى وزير الدفاع الأوكراني وكذلك وزير الخارجية الأوكراني اليوم".

سيتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى روسيا يوم الاثنين، حيث تسعى واشنطن لإنهاء حرب الكرملين ضد جارتها أوكرانيا.

تأتي زيارة ويتكوف - لإجراء محادثات متوقعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء - في أعقاب مفاوضات عالية المخاطر يوم الأحد بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب ووفد أوكراني في فلوريدا.

تجنبت كالاس سؤالًا حول ما إذا كانت تثق في الولايات المتحدة للتفاوض على صفقة جيدة.

