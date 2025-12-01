الاجتماع الشهري لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة بحضور الأنبا ميخائيل|صور

التقي، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها بمجمع كهنة الإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

وذلك في الاجتماع الشهري الذي يجمع نيافته بكهنة الإيبارشية.

تأمل جديد

وخلال اللقاء أستكمل التأمل في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميه (رو١١)، ومن ضمن التأملات: -

- الإصحاح يجاوب علي سؤال (هل رفض الله شعبه؟).

- الله يبحث عن أولاده في كل مكان.

- لطف الله لا يتعارض مع صرامته.

- الله قادر أن يُرجِع الذين قُطِعوا.

كما ناقش الأنبا ميخائيل بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وهنأ خلال اللقاء القس بيمن زغلول، كاهن كنيسة أم النور ومارمرقس الرسول كفر العلو علي حصوله علي الدكتوراه المهنية (للصحة النفسية، والارشاد الأسري، والتربوي) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.