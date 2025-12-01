الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص أرتكب أفعال خادشة للحياء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالجلوس على الحقيبة الخلفية لسيارة أجرة حال سيرها وقيامه بأفعال خادشة للحياء بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وبسؤاله قرر بعدم معرفته بذلك الشخص وأنه إستقل الحقيبة الخلفية للسيارة دون علمه ، أمكن تحديد الآخر ، وضبطه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أقر بإستقلاله حقيبة السيارة الخلفية فى إطار اللهو دون علم قائدها ، وإتيانه بإشارات خادشة إعتراضاً على تصويره.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

