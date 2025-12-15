قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد عصام السيد ينطلق بـ«فخر الدلتا» في رمضان

أحمد عصام السيد
أحمد عصام السيد
أحمد البهى

بدأ الفنان أحمد عصام السيد تصوير مسلسله الرمضاني الجديد فخر الدلتا، الذي ينافس به في الموسم الدرامي المقبل، في تجربة تجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، ويشاركه البطولة كل من أحمد رمزي، تارا عبود، أشرف عبدالباقي، وانتصار، ومن إخراج هادي البسيوني.

تدور أحداث المسلسل حول شاب من إحدى محافظات الدلتا يقرر الانتقال إلى القاهرة بحثًا عن فرصة حقيقية لتحقيق أحلامه، ليجد نفسه في مواجهة سلسلة من المواقف الإنسانية والكوميدية التي تعيد تشكيل رؤيته للحياة ولذاته، في معالجة خفيفة وقريبة من الواقع.

يأتي انطلاق تصوير فخر الدلتا بالتزامن مع انتهاء أحمد عصام السيد من تصوير فيلم ابن مين فيهم؟، الذي يجمعه بالنجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد، في عمل كوميدي اجتماعي يقدّم من خلاله مساحة أداء مختلفة على الشاشة الكبيرة.

كما يواصل تحضيراته لفيلم شمشون ودليلة، الذي يشاركه بطولته أحمد العوضي ومي عمر، ويعتمد على توليفة تجمع بين الأكشن والكوميديا في إطار تشويقي.


كان أحمد عصام السيد قد لفت الأنظار خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل عايشة الدور أمام النجمة دنيا سمير غانم، حيث جسّد شخصية «أيمن»، الطالب الجامعي الذي يعيش صراعًا داخليًا نتيجة خلافاته المستمرة مع والده، في أداء حظي بتفاعل ملحوظ من الجمهور.

 وعلى المستوى السينمائي، شارك مؤخرًا في فيلم الشاطر إلى جانب أمير كرارة ومصطفى غريب، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة يانجو بلاي.

