دوللي شاهين: استخدام الذكاء الاصطناعي والغناء بالإسبانية تحدي أغنية «ترند».. خاص

أعربت الفنانة دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها الغنائية «ترند»، مؤكدة أن الأغنية تُعد تجربة مختلفة وجديدة كليًا عن أعمالها السابقة، سواء على مستوى الفكرة أو التنفيذ.

وخلال ندوة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضحت دوللي شاهين أن أغنية «ترند» تمثل أول تجربة لها في الغناء باللهجة الإسبانية، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن سهلًا، لكنه شكّل تحديًا ممتعًا أضاف لها الكثير على المستوى الفني، مؤكدة أنها من ضمن أجمل الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.

وأضافت أن الفيديو كليب تم تنفيذه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي فكرة خاصة من ابتكارها، هدفت من خلالها إلى تقديم عمل عصري ومختلف يواكب التطور التكنولوجي ويوازي طبيعة الأغنية الشبابية.

أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم، فيما كتبت دوللي شاهين كلمات المقطع الإسباني، والأغنية من ألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، بينما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي للعمل.

واختتمت دوللي شاهين حديثها مؤكدة أن «ترند» تمثل خطوة فنية جديدة في مشوارها، وتسعى من خلالها إلى تقديم لون موسيقي مختلف يواكب روح العصر ويلبي ذوق الجمهور.





https://youtu.be/VkOiyFP7PrU?si=7Lv8A0vS8aPM5mOi