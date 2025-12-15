قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
فن وثقافة

دوللي شاهين: استخدام الذكاء الاصطناعي والغناء بالإسبانية تحدي أغنية «ترند».. خاص

الفنانة دوللي شاهين مع أوركيد سامي
الفنانة دوللي شاهين مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة  دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها الغنائية «ترند»، مؤكدة أن الأغنية تُعد تجربة مختلفة وجديدة كليًا عن أعمالها السابقة، سواء على مستوى الفكرة أو التنفيذ.

وخلال ندوة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضحت دوللي شاهين أن أغنية «ترند» تمثل أول تجربة لها في الغناء باللهجة الإسبانية، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن سهلًا، لكنه شكّل تحديًا ممتعًا أضاف لها الكثير على المستوى الفني، مؤكدة أنها من ضمن  أجمل الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.

وأضافت أن الفيديو كليب تم تنفيذه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، وهي فكرة خاصة من ابتكارها، هدفت من خلالها إلى تقديم عمل عصري ومختلف يواكب التطور التكنولوجي ويوازي طبيعة الأغنية الشبابية.

أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم، فيما كتبت دوللي شاهين كلمات المقطع الإسباني، والأغنية من ألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، بينما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي للعمل.

واختتمت دوللي شاهين حديثها مؤكدة أن «ترند» تمثل خطوة فنية جديدة في مشوارها، وتسعى من خلالها إلى تقديم لون موسيقي مختلف يواكب روح العصر ويلبي ذوق الجمهور.


 

https://youtu.be/VkOiyFP7PrU?si=7Lv8A0vS8aPM5mOi

