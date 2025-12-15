رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تيا: فخورة إنى أمك

إحتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلاد ابنتها تيا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



ونشرت رضوى الشربيني، عدة صور برفقة ابنتها تيا، وعلقت كاتبة: مش قادره اصدق انه النهارده عيد ميلادها و تمت ١٦ سنة و العمر جرى صحيح بس احلى عمر ليه فخوره انى امك و بحبك فوق الوصف و يارب يديكى كل حاجه و كل اللى بتتميه يا نور عنيه و يارب كنت و أكون أم جديره ليكى انتى و أختك يا تيا كل سنه و انتى طيبه يا قلبى و عقبال العمر كله.

وكانت قد خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها وردّت على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول زواجها، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح تمامًا.

وقالت رضوي الشربيني في تصريحات تلفزيونية أوضحت الشربيني موقفها قائلة:

"لو هتجوز هقول… دا أكيد هو كمان هيقول، وكلو إشاعات"، مشددة على أنها ليست من الأشخاص الذين يُخفون مثل هذه الأمور عن جمهورهم.

وأضافت أن حياتها الشخصية أصبحت هدفًا للشائعات من حين لآخر، وأنها تفضّل الرد فقط عندما يصل الأمر إلى حد المبالغة، مؤكدة أنها ستعلن أي خطوة رسمية في حياتها بنفسها.

تأتي تصريحات الشربيني بعد انتشار واسع لخبر زواجها خلال الساعات الماضية، ما دفعها لنفيه بشكل قاطع.